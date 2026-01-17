A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia está contratando por R$ 13,3 milhões, sem licitação própria, a Jardiplan Urbanização e Paisagismo, de Itapetininga (SP), para serviços de implantação e manutenção de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares do trânsito. A empresa é a mesma que integrava um consórcio que a secretaria tentou contratar, também sem licitação própria, por R$ 167,2 milhões em 2025, e que teve de suspender o processo após o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) apontar irregularidades.\nO contrato de agora com a Jardiplan é por meio de uma adesão a ata de registro de preços (ARP) de um pregão eletrônico feito pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Piauí. A mesma ata foi usada em maio de 2024, no último ano da gestão do prefeito Rogério Cruz (SD), para contratar a empresa por R$ 25,5 milhões. A adesão a uma licitação é um procedimento previsto em lei que foi bastante usado na gestão de Rogério e que, apesar de ter sido criticada pelo atual mandatário, Sandro Mabel (UB), foi retomada pelas secretarias municipais no segundo semestre de 2025.