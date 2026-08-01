A SPE Brilha Goiânia Concessionária de Cidade Inteligente S.A comunicou, nesta sexta-feira (31), que será feita a interrupção das atividades de modernização, operação e manutenção do sistema de iluminação pública da capital. A medida foi motivada por uma inadimplência da Prefeitura, que teria acumulado uma dívida de R$ 17.126.483,60 com o consórcio. Porém, há uma divergência entre as empresas participantes do consórcio.\nO comunicado foi realizado, em nome do consórcio, pelas empresas FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli e Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura. A São Bento Lighting Solutions Ltda não participou da decisão. Segundo o diretor-presidente da Tradetek, Renato Araújo, o contrato entre elas define que a administração deve ser feita por pelo menos duas empresas e que a São Bento não tem participado das reuniões por decisão própria, mesmo fazendo parte do consórcio ainda.