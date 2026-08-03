Após comunicar, na sexta-feira (31), que faria a interrupção das atividades de modernização, operação e manutenção do sistema de iluminação pública da capital, a SPE Brilha Goiânia Concessionária de Cidade Inteligente S.A deve manter os serviços. Em nota, a FVB Construção e Sinalização de Trânsito Ltda., acionista da SPE Brilha Goiânia, informou que os serviços de iluminação pública seguirão sendo prestados normalmente. Outra acionista, a Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura, confirmou a posição da parceira.\nNo texto, a FVB, informa à Prefeitura e à população que “os serviços de iluminação pública continuarão sendo prestados normalmente e não serão paralisados”. “Diante das informações recentemente divulgadas, a FVB adotou as providências necessárias para preservar a operação, o atendimento à população, a manutenção dos pontos de iluminação e as demais atividades essenciais previstas no contrato”, segue o texto.