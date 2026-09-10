Delegado Dannilo Proto (Reprodução / Instagram Dannilo Proto)\nUma empresa ligada ao delegado da Polícia Civil (PC) Dannilo Ribeiro Proto venceu 16 de 17 contratações diretas realizadas no âmbito do programa estadual Reformar, voltado a escolas públicas de Rio Verde e região, no sudoeste goiano. A informação consta na denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) que embasou a condenação de dez pessoas na Operação Regra Três, realizada para combater um esquema criminoso que desviou cerca de R$ 1,85 milhão da Secretaria da Educação (Seduc-GO).\nDe acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), o grupo operava por meio de uma rede de empresas registradas em nome de "laranjas", mas controladas pela organização. Para viabilizar os desvios por dispensas de licitação, essas firmas apresentavam propostas com valores combinados previamente, criando uma disputa apenas aparente para garantir que as entidades do esquema fossem invariavelmente contratadas.