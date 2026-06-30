Uma empresa de calcário em Vila Propício, na região Central de Goiás, entrou com uma ação na Justiça contra o cantor Amado Batista por uma dívida de mais de R$ 9 mil em insumos. De acordo com o advogado da empresa, Amado Batista comprou 84 toneladas de calcário dolomítico a granel em julho de 2025, mas não pagou. Procurada pelo O POPULAR, a defesa do cantor disse que não estava sabendo do processo e não foi citada nem intimada sobre o caso.\nA empresa afirma que a mercadoria foi encomendads em 29 de julho de 2025, com vencimento previsto para 2 de outubro do mesmo ano. Os insumos foram entregues, mas que o pagamento não foi identificado. Por isso, ingressou com uma ação de execução para cobrar o valor devido.\nPais de criança que morreu afogada em fazenda de Amado Batista foram demitidos meses depois