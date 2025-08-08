Em menos de três semanas, 8 mil metros cúbicos de resíduos foram retirados da pilha de lixo que desabou no aterro sanitário em Padre Bernardo (GO), no Entorno do Distrito Federal, o que corresponde a mais de 560 viagens de caminhão. Ao todo, a empresa Ouro Verde, responsável pelo empreendimento, precisa retirar 42 mil metros cúbicos até 15 de setembro próximo, prazo estipulado no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad).\nDe acordo com relatório da Semad, cada viagem de caminhão leva aproximadamente 15 metros cúbicos. “A gente acredita que todo o material será retirado dentro do prazo estipulado pelo cronograma”, diz o gerente de Emergências Ambientais da secretaria, Sayro Reis.\nTodo o lixo removido foi colocado em uma área provisória, dentro da mesma propriedade. Outra célula para disposição temporária dos resíduos que desmoronaram já está 50% impermeabilizada e deve ser utilizada em breve. De acordo com Reis, para abrigar esse material por um tempo maior é preciso realizar ainda a devida drenagem e o controle de gases.