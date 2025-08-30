Representantes da empresa sul-coreana Sejin G&E estiveram na quarta-feira (27) no aterro de Goiânia para conhecer a estrutura do espaço e mostrar um projeto para implantar a primeira usina de geração de energia com biogás no Brasil. A implantação, conforme comunicado à imprensa divulgado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), terá investimento estimado em US$ 30 milhões, por financiamento do Fundo do Meio Ambiente da Coreia do Sul. A companhia diz que a gestão do aterro foi elogiada pela empresa estrangeira, na contramão das denúncias da Semad e do MP-GO.\nCom a implantação da usina, há promessas de “ganhos sociais e econômicos” ao município, e de que a capital se consolide como referência nacional “em inovação ambiental, gerando empregos, atraindo investimentos e abrindo espaço para créditos de carbono no mercado, além de reforçar o compromisso da cidade com a agenda climática e a economia circular”. Em nota, a Comurg diz que o processo ainda está em “tratativas iniciais”. “Nos próximos meses, a empresa realizará estudos técnicos detalhados de viabilidade, incluindo análises ambientais, jurídicas, financeiras e estruturais, antes de apresentar formalmente o projeto à Prefeitura. Somente após essa etapa as propostas serão avaliadas para possível implantação”, alega.