Influencer Aline Maria Ferreira (esq.) e Grazielly da Silva Barbosa (dir.), dona de clínica estética (Reprodução/Redes Sociais)\nA empresária Grazielly da Silva Barbosa, acusada de matar a influenciadora Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, após a aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato), vai a júri popular. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (1). Conforme a denúncia, Grazielly realizou o procedimento no bumbum da influenciadora sem possuir qualificação para o manuseio da substância, em Goiânia.\nGrazielly responde pelo crime em liberdade. Em nota, a defesa da empresária, o advogado Welder Miranda, disse que não concorda com a decisão e que irá apresentar recurso. Segundo a defesa, em momento algum a acusada quis o resultado morte e que provas demonstram o contrário do que foi apresentado no processo (veja a nota completa no final da matéria).