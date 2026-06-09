-Vídeo - Depoimento empresária (1.3419559)\nEnquanto lutava pela vida da avó em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a empresária Julia Galvão, que teve mais R$ 200 mil desviados por uma funcionária, mal sabia que um golpe estava sendo aplicado dentro de sua própria empresa. Em um desabafo emocionado nas redes sociais, a proprietária da Ambrô revelou que o desvio financeiro ocorreu justamente em um período de extrema vulnerabilidade familiar e pessoal.\nEu já estava vindo de um momento emocional muito difícil, com tudo que eu estava vivendo com a minha avó. Inclusive esse rombo estava acontecendo literalmente enquanto eu estava dentro de uma UTI tentando salvar a vida da minha avó", afirmou.\nEm nota enviada à repórter Kariny Bianca, a defesa da investigada afirmou que adota medidas judiciais para esclarecer os fatos e buscar a sua liberdade. Os advogados ressaltaram que a mulher é ré primária (leia a nota completa ao final desta matéria).