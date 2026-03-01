Empresária Priscila Dorneles (Reprodução/ Instagram de Priscila Dorneles)\nPriscila Dornelles, empresária de Inhumas que morreu neste fim de semana, fez lipoaspiração, mastopexia com prótese e correção de cicatriz pouco antes de seu falecimento. O Grupo Everbeauty, responsável pelos procedimentos estéticos da empresária, recebeu a notícia de sua morte com surpresa e profundo pesar.\nEm nota, o grupo informou que a cirurgia aconteceu na manhã da última quinta-feira (26), no Hospital Grand Santa Maria, em Goiânia, e a alta hospitalar ocorreu no dia seguinte porque a paciente tinha condições clínicas para seguir. De acordo com a nota, a morte não apresenta relação com o procedimento estético e o médico Urias Carrijo está à disposição para esclarecimentos. (Confira a nota completa ao final do texto).