Uma passageira denunciou à polícia ter sido agredida por um motorista de aplicativo na manhã desta sexta-feira (5), em Aparecida de Goiânia. O caso teria começado após uma discussão sobre o pagamento de uma corrida no valor de R$ 13,30.\nO suspeito da agressão foi preso, mas O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem para posicionamento. A reportagem entrou em contato, por e-mail, com a empresa de corrida por aplicativo, mas não obteve retorno.\nSegundo relato da irmã da vítima, que preferiu não ser identificada, a mulher entregou uma nota de R$ 20 ao motorista, que afirmou não ter troco. A passageira então sugeriu que o valor restante fosse lançado como crédito para a próxima viagem. Como não houve acordo, ela entrou no salão onde trabalha para tentar trocar o dinheiro.\nA irmã contou que quando a vítima retornou, o motorista já estava dentro do estabelecimento. Ela afirmou que ele passou a agredi-la com puxões de cabelo, tapas no rosto e tentativas de enforcamento.