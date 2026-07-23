PCGO localizou um imóvel da suspeita em que eram armazenadas diversas mercadorias (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nUma empresária de 34 anos foi alvo de buscas por suspeita de dar golpes na internet, em Anápolis, na região central do estado. Segundo o delegado Leonilson Pereira, a suspeita está foragida da polícia. Ela anunciava eletrônicos abaixo do preço de mercado, recebia pagamentos antecipados e não entregava os produtos. O prejuízo para as vítimas chega a R$ 800 mil.\nA empresária foi identificada como Vanessa Lorany Reges de Almeida, conhecida como Vanessa Marega. Em nota, a defesa da suspeita informou ao POPULAR que tem ciência da investigação e que todos os fatos serão esclarecidos perante a Justiça. Além disso, ainda informou que não comentará o caso no momento (leia a nota na íntegra ao final do texto).