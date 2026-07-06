Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, foi morta na porta de uma casa (Arquivo pessoal)\nA empresária Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, foi morta com um golpe de arma branca, supostamente uma facada, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu após uma confusão envolvendo cobrança de dívida. A família afirmou que ela estava "no lugar errado, na hora errada". A jovem deixa duas filhas.\nO caso aconteceu na noite da última sexta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram Rebeca já sem vida.\nConforme a corporação, testemunhas relataram que o suspeito foi até o imóvel para cobrar uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas, mas não há informação se a pendência seria da vítima. Durante o desentendimento, ele teria atacado Rebeca e, na sequência, tentado agredir outra mulher, que conseguiu fugir sem ser ferida.