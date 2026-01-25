Vítima foi levada para as margens do lago Corumbá, onde sofreu ameaças de morte para realizar transferências de R$ 26 mil via Pix; cinco suspeitos foram presos (Arquivo pessoal/Centro Esportivo Olímpio e Divulgação/PM)\nA empresária, dona de um centro esportivo, sequestrada na última sexta-feira (23), em Caldas Novas, no sul goiano, foi levada para as margens do lago Corumbá e ameaçada para que fizesse transferências bancárias para uma conta indicada pelos assaltantes, segundo a polícia. O nome dos suspeitos não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nEle falou que ia jogá-la no rio, que ia cortá-la, coisas que abalam o psicológico da pessoa para que ela não tenha dúvidas em realizar o que eles estão pedindo, que é a transferência bancária”, disse o tenente-coronel Marcelo Mendonça, comandante da regional da PM de Caldas Novas, em entrevista à TV Anhanguera.