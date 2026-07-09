-VIDEO_CAMERA_MORTE (1.3430713)\nA empresária Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos que foi morta a facadas, na frente da filha de 4 anos, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF) teria sido assassinada por conta de dívida de R$ 400 do irmão. A informação sobre a possível motivação do crime foi apurada pela TV Anhanguera. O caso que é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil aconteceu última sexta-feira (3). Segundo as investigações, a vítima foi esfaqueada após uma discussão envolvendo a cobrança da quantia, relacionada a uma pendência financeira por droga. (assista acima).\nComo a identidade do casal que aparece no vídeo não foi divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta matéria. Os suspeitos ainda não foram encontrados.