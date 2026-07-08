-VIDEO_CAMERA_MORTE (1.3430713)\nA empresária Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, morta a facadas em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, teria sido assassinada por causa de uma dívida de R$ 400. A informação sobre a possível motivação do crime foi apurada pela TV Anhanguera. Segundo as investigações, a vítima foi esfaqueada após uma discussão envolvendo a cobrança da quantia, relacionada a uma pendência financeira atribuída ao irmão dela (assista acima).\nComo a identidade do casal que aparece no vídeo não foi divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta matéria. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.\nO crime ocorreu na noite da última sexta -feira (3). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que um casal foi até a casa para cobrar um valor supostamente ligado ao tráfico de drogas. Durante o desentendimento, um homem atacou Rebeca com uma faca e ainda tentou agredir outra mulher, que conseguiu fugir. Familiares da empresária afirmaram que ela estava "no lugar errado, na hora errada".