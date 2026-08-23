-Vídeo (1.3447925)\nUma empresária de Goiânia que mora em São Paulo há mais de 20 anos viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que relata ter sido alvo de um comentário preconceituoso de uma cliente. Segundo Luciana Cristina Gonçalves Correia Honório, a mulher não teria realizado um pagamento referente ao fornecimento de concreto para uma obra. Após a cobrança, o débito teria sido encaminhado a cartório e, posteriormente, a cliente foi até a empresa para pedir a retirada do protesto.\nFoi nesse momento, conforme o relato de Luciana, que ocorreu a discussão registrada no vídeo. Nas imagens, a cliente teria feito referência à origem goiana da empresária ao questionar a cobrança: “’Cê’ acha que eu sou trouxa, ‘cê’ acha que eu sou de Goiás? Não sou não. ‘Cê’ acha que eu sou burra?” (assista acima).