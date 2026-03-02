-dubai_nayara_araujo.mp4 (1.3380494)\nO cenário de luxo e a rotina de negócios da maior e mais famosa cidade do conjunto árabe foram interrompidos por momentos de profunda apreensão. A empresária goiana Nayara Araújo, que está em Dubai, localizado nos Emirados Árabes Unidos, relatou nesta segunda-feira (2) instantes de tensão no país após os ataques dos Estados Unidos (EUA). Proprietária da marca Wish Brand, localizada na Av. Bernardo Sayão, no Setor Criméia, em Goiânia, a comerciante diz que viveu horas de incerteza e só conseguia pensar no filho (veja o vídeo acima).\nEm uma rede social, Nayara Araújo relatou que os alertas de emergência diminuíram nas últimas horas e acredita que a realidade vai voltando ao normal na cidade árabe. De acordo com a influencer, as 'explosões' são na realidade a 'interceptação de mísseis'.