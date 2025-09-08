-JOVEM FLORICULTURA (1.3309590)\nA empresária Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos, que foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Santa Terezinha de Goiás, no norte goiano, tinha uma floricultura na cidade e dizia viver um sonho profissional. Em um vídeo postado no perfil da loja, a jovem relembra a trajetória de vendas, agradece pelo apoio dos clientes e afirma que está muito feliz pela conquista do novo espaço (assista acima).\nPassando aqui para gravar esse vídeo em agradecimento a cada cliente que me apoiou desde o começo. Eu até me emociono muito em falar disso. Quem sabe do meu começo, sabe o esforço. Como eu estou feliz em chegar aqui, sabe? Para muitos, pode parecer ser pouco, mas para mim é muita coisa. É um sonho realizado”, diz Tânia.\nO crime, que aconteceu na noite da última sexta-feira (5), foi registrado por uma câmera de segurança (assista ao final da matéria). O suspeito faz os disparos e foge. Depois, várias pessoas se aproximam para socorrer Tânia. A jovem chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu.