A família da empresária Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, disse que ela estava "no lugar errado, na hora errada", ao ser morta em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma confusão envolvendo a cobrança de uma dívida do irmão dela.\nOh, meu amor. Você será sempre nossa bonequinha [...] Estava no lugar errado e na hora errada", afirmou o irmão de Rebeca nas redes sociais.\nEntenda o caso\nRebeca foi assassinada na última sexta-feira (3). A PM informou que testemunhas relataram que o suspeito foi até o local para cobrar uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas. Durante o desentendimento, o suspeito teria atacado Rebeca com uma faca e, na sequência, tentado agredir outra mulher, que conseguiu fugir sem ser ferida.