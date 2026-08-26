Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos (Reprodução / Instagram Djiane Vieira)\nA empresária Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos, que morreu após se submeter a cirurgias plásticas em Goiânia, cuidava sozinha do filho autista na Espanha. Segundo o relado da irmã, Djiane Vieira ao POPULAR, Andreia pretendia realizar os procedimentos estéticos, se recuperar e retornar o quanto antes ao país europeu, onde morava havia cinco anos e também mantinha uma empresa. A família denunciou o hospital por negligência.\nOs planos da André era retornar, até porque ela reside lá, em Rivas, Madri. Então, ela ia voltar para o dia 20, agora de setembro. Era só o prazo dela se recuperar. Então, voltaria e seguiria normal. Meu sobrinho morava com ela. Meu sobrinho dependia dela, ele é autista”, afirmou a familiar.\nAo POPULAR, o médico disse que lamenta a morte de Andreia e relatou que todos os esclarecimentos serão prestados aos órgãos competentes (leia a nota na íntegra abaixo).