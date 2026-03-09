Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, de 59 anos, mãe do vereador Junior Gonzaga, que faleceu no último domingo (8) após complicações de um procedimento estético, estava com obstrução no intestino e com o estômago necrosado, segundo o marido, o empresário Carlos Alberto Gonzaga. O procedimento foi realizado em 10 de fevereiro, em uma clínica no Setor Marista, em Goiânia. Dias depois, a empresária teve reações e chegou a voltar à clínica por três vezes, onde foi atendida e liberada.\nO Instituto da Longevidade enviou nota ao POPULAR nesta segunda-feira (9), lamentou o falecimento da paciente e relatou que ela passou por dois procedimentos estéticos, sendo correção glútea com PMMA e subcisão para correção estética de celulite. Nesse último houve intercorrência "caracterizada por processo infeccioso e hemorrágico".