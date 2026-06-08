-Vídeo - Depoimento empresária (1.3419559)\nA empresária Júlia Galvão, que teve mais de R$ 130 mil desviados por uma funcionária, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e contou que auditorias internas apontam que o rombo financeiro já alcançou cerca de R$ 200 mil. A empresa dela é a Ambrô, que fica no Setor Marista, em Goiânia.\nFoi a maior rasteira que já levei na minha vida. Era uma pessoa da minha confiança, por quem eu inclusive tinha muito carinho. Além do baque financeiro, eu acho que a forma como as coisas aconteceram é que me arrebentou", afirmou Júlia Galvão.\nO POPULAR não localizou a defesa da suspeita até a última atualização desta matéria, pois o nome dela não foi divulgado.\nMuito emocionada, Júlia Galvão afirmou que os desvios aconteceram justamente quando ela estava cuidando da avó em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).