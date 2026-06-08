-Vídeo - Depoimento empresária (1.3419559)\nA empresária Júlia Galvão, que teve mais de R$ 200 mil desviados por uma funcionária, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais (assista acima). Ela explicou ao POPULAR que além dos R$ 137 mil transferidos via Pix, valor inicialmente divulgado pela Polícia Civil, uma auditoria interna da empresa identificou mais R$ 68 mil em compras parceladas realizadas com cartão de crédito. Com isso, o prejuízo total apurado chega a R$ 205 mil. A empresa dela é a Ambrô, que fica no Setor Marista, em Goiânia.\nFoi a maior rasteira que já levei na minha vida. Era uma pessoa da minha confiança, por quem eu inclusive tinha muito carinho. Além do baque financeiro, eu acho que a forma como as coisas aconteceram é que me arrebentou", afirmou Júlia Galvão.\nO POPULAR entrou em contato com o delegado Daniel Marcelino na manhã desta segunda-feira (8) e ele afirmou que a investigada continua presa. A reportagem não localizou a defesa da suspeita até a última atualização desta matéria.