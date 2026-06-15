-Itens mais esquecidos no motel (1.3422071)\nUma empresária proprietária de um motel, que viralizou nas redes sociais após mostrar os golpes mais aplicados por clientes, publicou um vídeo mostrando os cinco itens mais esquecidos pelos hóspedes. Carteiras, telefones celulares e relógios estão entre os objetos mais esquecidos. (Assista acima).\nNo vídeo, a empresária Krisley Marques, de 26 anos, ressaltou em tom de humor que a carteira é o quinto objeto mais esquecido. “Essas aqui estão fazendo aniversário aqui no motel. Só que dentro dessa daqui tem um documento e um cartão. Dentro dessa daqui (outra carteira) tem muitos cartões e documentos..., mas dinheiro mesmo não tem não. Por isso que não voltou!”, brincou a proprietária do motel.\nSegundo Krisley, o quarto item mais esquecido é o telefone celular. Em seguida, o terceiro item mais esquecido são anéis e alianças. “Eu tô achando inclusive que essa aqui é a mesma, tá vendo? Uma maior e outra menor. Acho que o negócio não deu bom por aqui”, comentou a empresária.