Influencer Aline Maria Ferreira (esq.) e Grazielly da Silva Barbosa (dir.), dona de clínica estética (Reprodução/Redes Sociais)\nA empresária Grazielly da Silva Barbosa, acusada de matar a influenciadora Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, após procedimento no bumbum com aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato), teve recurso atendido pela Justiça e não responderá pelo homicídio qualificado por motivo torpe, considerado crime hediondo, segundo o advogado Welder Miranda. Conforme a defesa, após a apelação, foi mantido o homicídio por dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas assume o risco de causá-la, além do exercício ilegal da profissão e execução de serviço de alto grau de periculosidade.\nO acolhimento do recurso foi dado na terça-feira (2), pela Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ao POPULAR, Miranda afirmou que a defesa ainda luta pela absolvição de Grazielly, pois, segundo ele, em momento algum ela quis o resultado da morte, porém, o novo entendimento da Justiça já é uma conquista. A empresária ainda vai a júri popular.