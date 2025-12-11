Paulo Antonio Eruelinton Bianchini é suspeito de matar Dayara Talissa Fernandes da Cruz, em Orizona (Arquivo pessoal/Daniela da Cruz)\nO empresário Paulo Antônio Eruelinton Bianchini, acusado de matar a companheira Dayara Talissa Fernandes da Cruz e alegar que a mesma estaria desaparecida, foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado. Conforme o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Julgamento aconteceu nesta quarta-feira (10) e foi assinado pelo juiz Georges Leonardis Gonçalves dos Santos.\nSegundo a decisão, além do tempo de prisão em regime fechado, Paulo Antônio deve cumprir ainda seis meses de detenção, e 30 dias de multa. Outros dois réus, acusados de estarem envolvidos no crime, também foram julgados.