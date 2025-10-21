Hiago Miguel da Silva Montenegro era comunicador nato (Reprodução / Instagram Hiago Miguel)\nA comunicação estava na essência de Hiago Miguel da Silva Montenegro, jornalista que morreu nesta terça-feira (21), aos 30 anos, devido a complicações de um câncer. Desde que terminou o curso de jornalismo, em 2017, atuou como empresário, assessor, apresentador de podcast, social media e se especializou em marketing.\nHiago se formou na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Ao longo da carreira, ele e a esposa, a também jornalista Arielle Montenegro, entrevistaram dezenas de artistas em camarim e backstage (bastidores).\nOs dois também tinham uma agência de marketing e um site de notícias. Nas redes sociais, ele descreveu que o casal não estava rico, mas conseguindo ‘abrir portas’: “Fazendo o que gostamos e lutando todos os dias, para crescermos e sermos felizes”.