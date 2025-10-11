-Ricardo Rodrigues transforma conserto de celulares em gesto de solidariedade (1.3322195)\nUm gesto simples tem chamado atenção em Iporá, no interior de Goiás. O empresário Ricardo Rodrigues de 41 anos, decidiu usar o que sabe fazer de melhor para ajudar quem mais precisa. Dono da loja SpeedCell, ele criou uma campanha nas redes sociais para realizar reparos gratuitos em aparelhos de pessoas carentes.\nA ideia nasceu no mês passado e ganhou força em outubro, quando Ricardo decidiu colocá-la em prática.\nA gente conta com o coração mesmo para identificar quem merece ser ajudado. É difícil escolher, porque cada história é mais tocante do que a outra, mas a gente vai devagarzinho. Quem sabe isso cresce e mais pessoas se juntam à causa”, contou o empresário.\nA campanha funciona de forma simples: interessados devem contar suas histórias nos comentários do vídeo publicado no Instagram da loja. Ao final de cada mês, Ricardo escolhe uma ou duas pessoas para ter o aparelho consertado gratuitamente. “Não é nada grande, mas é o pequeno que conseguimos fazer”, resume.