O empresário Otaviano Augusto Rodrigues Souto morreu nessa quinta-feira (23) devido a complicações de um câncer. Ele morava na cidade Goiás, no noroeste goiano, onde também tinha uma gráfica. Otaviano, inclusive, prestou diversos serviços para a prefeitura por mais de 20 anos. Em nota, a gestão municipal lamentou o caso e manifestou solidariedade aos familiares.\nAo POPULAR, o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea, afirmou que o trabalho de Otaviano foi marcado por lisura e competência. O empresário também era membro do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. “A cidade de Goiás se despediu de um grande homem, um grande amigo e um grande empresário. Ele deixa um legado de companheirismo, de entrega ao trabalho, de responsabilidade”, expressou Gouvea.\nO caso gerou bastante comoção nas redes sociais. Na publicação feita pela Prefeitura da cidade de Goiás, dezenas de pessoas manifestaram pesar pelo falecimento do empresário. “Otaviano foi um guerreiro”; “Um grande amigo que nos deixa”; e “Vai fazer falta” foram algumas das reações dos internautas.