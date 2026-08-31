O empresário Dan Martins da Costa foi encontrado morto dentro do escritório de sua empresa, a DMC Construtora, em Acreúna, no sudoeste goiano, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por terceiros que estavam próximos ao local.\nConforme a corporação, quando os bombeiros chegaram, por volta das 11h15, Dan já estava sem sinais vitais. De acordo com os militares, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para fazer a ficha do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para constatar a morte.\nMorte de servidora pública em Caldas Novas causa comoção\nMorre ex-prefeito de Buriti Alegre\nEmpresário e filhas morrem em acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás\nNas redes sociais, Dan se descrevia como pai de três filhas. Por meio de nota, a Prefeitura de Acreúna lamentou a morte do empresário.