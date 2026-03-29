Um empresário de Anápolis morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na rodovia GO-010, no município de Bonfinópolis, na tarde deste domingo (29). A vítima, identificada como Bruno Ferreira Beze, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos após uma colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro.\nDe acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o empresário em estado grave, com múltiplos traumas. Ele apresentava fratura exposta, lesões em membros superiores e inferiores, suspeita de fratura na pelve, além de traumatismo craniano.oencefálico e possível trauma torácico.\nA vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, com procedimentos de imobilização, oxigenoterapia e monitoramento dos sinais vitais. Em seguida, foi encaminhada à Unidade Mista de Saúde (UMS) de Bonfinópolis. Diante da gravidade do quadro, foi solicitada a transferência para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), em Goiânia.