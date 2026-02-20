O empresário Luciano Silva de Almeida, conhecido como “Luciano da Laje”, faleceu aos 49 anos no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) durante cirurgia cardíaca que precisou ser realizada por sequelas de um aneurisma. A informação foi confirmada por Luciano Luka de Almeida, filho mais velho do empresário.\nDe acordo com nota enviada pelo Hugol, Luciano estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade, e apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar, ele faleceu nesta quinta-feira (19).\nLuciano foi velado em Iporá, na região oeste do estado, na AMA, um espaço funerário dedicado a velórios.\nDona de cartório que morreu em Itapaci deixou marcas de dedicação e respeito, diz sindicato\nPolicial morta em acidente de moto em Goiânia deixa legado de dedicação e compromisso, diz PM