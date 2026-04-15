O empresário José Ferreira de Santana, fundador do grupo de lojas Kazzu Azzee Calçados, morreu em Goiânia, nesta terça-feira (14). A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.\nNas redes sociais, a Kazzu Azzee postou uma mensagem em homenagem a memória do empresário. “É com imenso pesar que informamos a partida de alguém mais que especial para nós: o senhor Santana, idealizador e fundador do grupo Kazzu Azzee Calçados”, diz trecho da nota.\nRadialista Armindo de Oliveira é lembrado por amigos pela generosidade e dedicação ao rádio: 'Inspiração'\nMãe presta homenagem à filha que morreu asfixiada após ficar presa em janela: 'Meu tudo'\nMorre o pesquisador autodidata Seu Meco aos 95 anos\nO grupo Kazzu Azzee, fundado por José Ferreira Santana, atualmente conta com lojas em Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais e Tocantins. A reportagem não conseguiu levantar informações a respeito do horário e local do velório e sepultamento do empresário.