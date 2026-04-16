José Ferreira de Santana, fundador e idealizador do grupo Kazzu Azzee Calçados, era alegre e cheio de energia para trabalhar, afirmou o grupo.Conhecido carinhosamente como "Senhor Santana", o empresário era descrito por familiares, amigos e colaboradores como um homem de vitalidade contagiante. À frente da Kazzu Azzee, ele consolidou uma marca forte na capital, sendo lembrado não apenas pela visão de negócios, mas pelo entusiasmo com que encarava a rotina de trabalho.\nEm nota oficial publicada nas redes sociais, a empresa prestou uma última homenagem ao seu criador, destacando o impacto de sua ausência: “É com imenso pesar que informamos a partida de alguém mais que especial para nós: o senhor Santana, idealizador e fundador do grupo Kazzu Azzee Calçados”, diz parte do comunicado (veja a nota completa ao final da matéria).