A Polícia Civil, por meio do Grupo de Recuperação de Ativos, prendeu preventivamente um empresário suspeito de chefiar fraudes tributárias e lavagem de dinheiro no setor têxtil, em Goiânia. O esquema teria causado um prejuízo de mais de R$ 290 milhões aos cofres públicos.\nComo o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização dessa reportagem.\nSegundo as investigações, o empresário de 38 anos é responsável por um grupo de empresas do ramo têxtil com sede em Goiânia e atuação também em outros estados, incluindo uma holding no Pará.\nDe acordo com a PC, o suspeito teria estruturado um esquema para a prática de crimes contra a ordem tributária e fraudes à fiscalização, utilizando diversas pessoas jurídicas para realizar as condutas ilícitas. Além disso, o grupo empresarial realizava vendas em larga escala sem a emissão de notas fiscais.