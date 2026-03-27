O empresário e agricultor Vilmar Hudson, de 73 anos, morreu na noite de quinta-feira (26) após um acidente de trânsito na BR-060, no km 405, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que a colisão envolveu a caminhonete em que ele estava com a esposa, de 71, e um outro veículo de carga conduzido por um homem de 32. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Universitário (HMU).\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h15, quando a caminhonete Ford F-150 trafegava no sentido Rio Verde/Jataí. A colisão, conforme a corporação, aconteceu quando o motorista do veículo de carga realizou uma manobra de retorno para acessar a rodovia no mesmo sentido.\nCom o impacto, Vilmar Hudson morreu no local. De acordo com os bombeiros, a passageira que estava com ele foi encontrada consciente e verbalizando. Ela foi retirada do veículo com o uso de prancha longa, recebeu atendimento pré-hospitalar.