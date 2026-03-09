Mãe e filho foram vítimas de acidente envolvendo carro e carreta com bois (Reprodução/Instagram de Ângela Rodrigues)\nAs duas vítimas do acidente entre um carro e uma carreta com bois na GO‑164, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, eram um empresário e uma aposentada, contou uma amiga da família ao POPULAR. Segundo ela, Wilmar Rodrigues de Almeida, de 48 anos, e a mãe, Maria das Graças Rodrigues de Almeida, de 59 anos, moravam em Goiânia, mas a família possui uma propriedade no norte goiano. Eles estariam indo para uma pescaria na região.\nWilmar era dono, junto com um irmão, de uma loja de venda e manutenção de games no Camelódromo de Campinas. O estabelecimento postou uma mensagem de luto no perfil do Instagram para informar os clientes.\nUma tragédia sem tamanho. Wilmar, uma pessoa incrível”, disse a amiga da família.