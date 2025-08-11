-VIGILANTE_MORTO_PLANALTINA (1.3298783)\nO empresário no ramo de segurança, Adelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, foi executado a tiros e facadas em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF), de acordo com a Polícia Civil (PC). Imagem de um câmera de segurança de dentro de uma distribuidora de bebidas, obtida pela TV Anhanguera, flagrou o momento em que dois homens atacam a vítima (de cinza) que estava na fila. Após efetuarem os disparos e os golpes de faca, eles fogem em seguida (veja o vídeo acima). Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO caso aconteceu na noite de sábado (9). Ao POPULAR, a delegada responsável pelo caso, Lívia Xavier, explicou que, no dia do ocorrido, Adelmar e o enteado, de 28 anos, estavam à trabalho na cidade e foram até a distribuidora para comprar bebidas.