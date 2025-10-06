-EMPRESARIO_PASTELARIA (1.3320842)\nUm empresário identificado como Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, foi executado em frente à pastelaria que trabalhava, no Bairro Feliz, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens, que usavam capacetes, se aproximaram da vítima enquanto ela saia para jogar o lixo fora. Eles atiraram várias vezes contra o homem e fugiram em seguida (veja o vídeo acima). Ninguém foi preso até o momento.\nO caso aconteceu por volta das 21h40 deste sábado (4), na Avenida X. Pela cena, é possível ver que um dos criminosos dá cobertura ao comparsa e ameaça uma outra pessoa que estava na pastelaria com a arma. De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos estavam em uma motocicleta.\nEmpresário é morto em frente a pastelaria, em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)