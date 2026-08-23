Wilker Renato, de 29 anos, e as duas filhas viajavam em direção a Anápolis quando houve a batida (Reprodução/Instagram Bless'Me Jeans)\nO empresário Wilker Renato Almeida da Silva, de 29 anos, e as duas filhas dele, Alana Almeida Gomes, de 8 anos, e Alice Almeida Gomes, de 4 anos, morreram em um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (21), no km 345 da BR-414. A caminhonete, guiada por Wilker, trafegava no sentido Cocalzinho de Goiás - Anápolis, enquanto a carreta, carregada de calcário, seguia no sentido contrário da pista.\nColisão ocorreu no km 345 da rodovia BR-414, em Cocalzinho de Goiás (Divulgação/PRF)\nWilker Renato era empresário e fundador da Bless'Me Jeans de Luxo. Nas redes sociais, a empresa publicou uma mensagem lamentando a morte dele e de suas filhas.