Édson Alves de Carvalho, de 55 anos, e o filho dele João Paulo Baía de Carvalho, de 24 (Reprodução/Instagram Real Massas e João Paulo Baía )
O empresário Édson Alves de Carvalho, de 55 anos, e o filho dele João Paulo Baía de Carvalho, de 24, morreram após sofrerem um acidente na GO-080, entre Nerópolis e Goiânia. De acordo com os bombeiros, os dois estavam em um veículo de transporte de carga quando o motorista perdeu o controle da direção e o Fiat Fiorino Hd Wk capotou.
O acidente aconteceu na quarta-feira (20), no km 20 da rodovia. Familiares disseram ao POPULAR que eles iam fazer a entrega de mercadorias em Itumbiara, no Sul de Goiás. Pai e filho foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Sagrado Coração de Jesus (HSJ) em Nerópolis.