Édson Alves de Carvalho, de 55 anos, e o filho dele João Paulo Baía de Carvalho, de 24 (Reprodução/Instagram Real Massas e João Paulo Baía )\nO empresário Édson Alves de Carvalho, de 55 anos, e seu filho João Paulo Baía de Carvalho, de 24, morreram após o carro em que estavam capotar enquanto seguiam para uma entrega de mercadorias em Itumbiara, no sul de Goiás. A informação foi confirmada pela família ao O POPULAR. Édson era proprietário da Real Massas, empresa especializada na produção de salgados congelados, e João Paulo trabalhava junto com pai.\nEm nota, a empresa lamentou profundamente a perda. “É com dor no coração que informamos que Deus recolheu o Édson, proprietário da Real Massas, e o nosso querido João Paulo.”\nO acidente ocorreu na quarta-feira (20), no km 20 da GO-080, entre Nerópolis e Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, pai e filho estavam em um veículo de transporte de carga, um Fiat Fiorino HD WK, quando o motorista perdeu o controle da direção, provocando o capotamento. A Polícia Civil informou que foi solicitada uma perícia no local do acidente.