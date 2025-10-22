O empresário e membro da Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano (AMOG), Túlio Rezende Ferraz, de 57 anos, morreu após sofrer um infarto, na terça-feira (21). Ele era morador de Iporá, no oeste de Goiás.\nA notícia gerou comoção na cidade. A Prefeitura de Iporá, a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Iporá e Região (Coomafir), a Amog e amigos divulgaram notas de pesar e de condolências.\nÉ com pesar que a população iporaense se despende de Túlio Rezende, os sentimentos a todos os familiares", publicou a Prefeitura de Iporá, no perfil do Instagram.\nJornalista Hiago Miguel morre aos 30 anos em Goiânia\nServidor público morre após aula em academia de Itaguari\nMorre ex-primeira-dama de Itaberaí\n"Túlio, sua alegria e dedicação à Coomafir jamais serão esquecidas. Sua lembrança viverá para sempre em nossos corações. Saudade eterna! Nossos mais sinceros sentimentos e condolências à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com você", postou na rede social a Coomafir.