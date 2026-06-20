O empresário Glauber Millen Martins da Paixão, de 32 anos, foi morto a tiros a caminho da delegacia para denunciar um agiota, em Anápolis, segundo a Polícia Militar. O comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM), coronel Fábio Costa, informou que o suspeito foi até a loja de ferragens de Glauber e quebrou o veículo da vítima. Os dois brigaram e Glauber foi assassinado quando ia registrar a ocorrência pelo dano causado ao carro. O suspeito está foragido. A Polícia Civil investiga o caso.\nO suspeito emprestou o dinheiro para a vítima, que ficou devendo, parece, R$ 3 mil. Aí, ele foi ao comércio dele e quebrou o carro dele. Brigaram. Depois, quando ele foi registrar na delegacia a quebra do carro dele, ele [o suspeito] passou, atirou nele e fugiu", explicou o coronel.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.