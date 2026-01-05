O empresário Bruno Guerra da Silva, de 44 anos, foi morto a tiros às margens do Lago Corumbá, em Caldas Novas, na região sul de Goiás, na tarde deste domingo (4). Segundo a Polícia Militar (PM), um homem de 33 anos também foi baleado durante a ocorrência. O suspeito do crime foi preso em flagrante.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa do suspeito informou que acompanha as investigações e afirmou que ainda é cedo para qualquer conclusão sobre o caso, destacando que a análise dos fatos deve ocorrer apenas após a produção de provas e o direito ao contraditório e à ampla defesa (veja a nota completa no final da matéria).\nDe acordo com informações apuradas pelo g1, o suspeito, de 42 anos, conduzia uma moto aquática quando se envolveu em uma discussão com um funcionário de um guarda-barco. Após o desentendimento, ele teria ido até o apartamento onde mora, pegado uma arma de fogo e retornado ao local, momento em que atirou contra o empresário, proprietário da Marina dos Amigos.