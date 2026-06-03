O empresário Ricardo Luiz Vaz Monteiro, pai da influenciadora e ex-participante do reality 'Poderosas do Cerrado', Layla Monteiro, faleceu nesta terça-feira (2), aos 69 anos em Anápolis, na região central de Goiás. A informação foi divulgada pela filha, por meio de uma rede social. A notícia foi compartilhada pela própria influenciadora em suas redes sociais, por meio de uma foto do dia de seu casamento ao lado do pai. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nA empresa fundada por Ricardo informou que não estará em pleno funcionamento nesta quarta-feira. "Neste momento de profunda tristeza, familiares e colaboradores se unem para prestar suas últimas homenagens", diz o comunicado (veja a íntegra ao final da matéria). O velório acontece nesta quarta-feira (3), no perído da manhã, na sala 2 do Cemitério São Miguel, Rua Firmo de Velasco, no Setor Central. O sepultamento está marcado para as 14h, no mesmo local.