O empresário Edjanes Ferreira de Andrade, de 59 anos, foi morto a tiros em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele é pai do ex-presidente da Câmara de Aragoiânia, Edjanes Ferreira de Andrade Júnior. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO crime aconteceu na tarde de quarta-feira (8), no Setor Rosa dos Ventos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe local foi acionada e encontrou o homem atingido por diversos disparos de arma de fogo, sem sinais de vida. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nEmpresária foi morta na frente da filha, de 4 anos, diz polícia\nTreinador morto em confraternização concluía o curso de educação física e amava trabalhar com crianças, diz mãe\nInformações preliminares colhidas no local pelos militares indicam que duas pessoas em uma motocicleta vermelha, trajando roupas escuras, foram vistas nas proximidades no momento do crime. No entanto, a possível relação dessas pessoas com o crime está sendo apurada.