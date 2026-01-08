-VÍDEO: Empresário é preso após rato ser filmado andando sobre pães em supermercado em Aparecida (1.3358765)\nUm empresário foi preso em flagrante após um rato ser filmado andando sobre pães dentro de um supermercado em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu nesta quarta-feira (7), no Setor Pontal Sul, e foi confirmado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nA prisão aconteceu depois que um vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens mostram um rato caminhando tranquilamente sobre os pães expostos para venda na padaria do supermercado. Após a repercussão, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária foram até o local para fiscalizar o estabelecimento.\nO POPULAR tentou contato com o supermercado Nova Jerusalém, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem. Como o nome do empresário não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.