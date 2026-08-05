- procon_rio_verde.mp4 (1.3441491)\nUm empresário foi preso suspeito de integrar um grupo que aplicou golpes de falso financiamento em 37 clientes de uma empresa localizada na Av. Rio Verde, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), contas bancárias dos investigados e de suas empresas de fachada foram bloqueadas até o limite de R$ 91.609,84 para garantir o futuro ressarcimento das vítimas. Foram apreendidos celulares, máquinas de cartão, controles manuais, planilhas de comissão e cartilhas de captação que detalham a divisão de lucros e funções dos funcionários, além de dezenas de minutas de "Termos de Rescisão Contratual, Reembolso e Renúncia".\nO POPULAR tentou localizar a defesa do empresário e das empresas envolvidas, sem sucesso até o fechamento desta matéria.\nDe acordo com Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a empresa prometia serviços que na prática não oferecia. O responsável pela fiscalização ressaltou que os clientes só descobriam a fraude depois de realizarem o pagamento. 'Foi autuado pelo Procon Goiás pela prática abusiva, propaganda enganosa e pela falta de esclarecimento das informações devido ao serviço oferecido', explicou.